Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Venne: Anhänger mit Rüttelplatte gestohlen

Ostercappeln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag von einem Hofgelände an der Hauptstraße einen Kfz-Anhänger mit einer darauf abgestellten gelb-schwarzen Rüttelplatte des Herstellers Bomag gestohlen. Die Täter schlichen sich offenbar im Schutze der Dunkelheit auf das Grundstück, schoben den Anhänger der Marke Heidenia (Kennzeichen OS-CX 254) vom Hof und zogen diesen dann mit einem unbekannten Fahrzeug weg. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei entgegen. Telefon: 05471/9710.

