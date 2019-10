Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnbrück: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag hatten es Unbekannte ganz offensichtlich auf die fest eingebauten Navigationsgeräte von Autos der Marke BMW abgesehen. In der Gustav-Tweer-Straße (Nähe Dr.-Eckener-Straße) schlugen die Täter eine Seitenscheibe eines weißen BMW der Fünferreihe ein und bauten fachmännisch das Navi aus dem Fahrzeug. Auf die gleiche Weise gelangten möglicherweise dieselben Täter im Ernst-Stahmer-Weg (Nähe der Adolf-Staperfeld-Straße) in einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen BMW 116i und entwendeten auch in diesem Fall das teure Navigationsgerät. Zeugen werden gebeten, sich mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-3203.

