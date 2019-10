Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osanbrück: Körperverletzung am Fürstenauer Weg

Ein junger Mann wollte in der Nacht zu Samstag am Fürstenauer Weg einem Mädchen helfen und wurde letztendlich Opfer einer Körperverletzung. Der 23-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als er zwischen 0 Uhr und 1 Uhr an der Ecke zur Bramscher Straße eine Gruppe von mehreren jungen Männern bemerkte, die seiner Ansicht nach ein Mädchen belästigten. Der Osnabrücker ging dazwischen und wurde daraufhin aus der Gruppe heraus von mindestens zwei Unbekannten mehrfach getreten. Dem leicht verletzten Opfer gelang es schließlich wegzulaufen und zwei Verfolgern zu entkommen. Sowohl die jungen Männer als auch das Mädchen waren etwa 17 bis 20 Jahre alt. Wer den Vorfall beobachtet hat, oder sonstige Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3103.

