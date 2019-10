Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Neun Autos im Boltenweg beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden im Boltenweg insgesamt neun am Straßenrand abgestellte Autos durch Lackkratzer beschädigt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 in Verbindung.

