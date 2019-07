Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einem Spänesilo. Lang andauernder Einsatz für die Feuerwehr.

Mülheim an der Ruhr (ots)

Seit 07.20 Uhr ist die Feuerwehr Mülheim in einem langandauernden Einsatz. In einem Spänebunker eines Gewerbebetriebes am Holzufer in Mülheim-Speldorf brennt eine große Menge an Holzspänen. Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr leiteten Mitarbeiter der Firma Löschmaßnahmen ein. Bei einem Mitarbeiter bestand zunächst der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Diese bestätigte sich nach notärztlichen Untersuchungen zum Glück nicht. Die großen Mengen an glimmenden Holzspänen müssen nun komplett aus dem Silo entfernt werden um sie ablöschen zu können. Dies ist eine körperlich sehr anstrengende und langwierige Arbeit. Stand jetzt (11.05 Uhr) wird der Einsatz noch mindestens drei Stunden andauern. (TDr) #EinsatzfürMülheim #MHruhr

