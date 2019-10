Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Bissendorf (ots)

Auf dem Parkplatz der Sparkasse/des Ärztehauses an der Osnabrücker Straße ereignete sich Montagvormittag eine Unfallflucht. Ein hellblaumetallicfarbener VW Golf wurde dort in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich in der Folge nicht um den entstandenen Schaden und fuhr einfach weg. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell