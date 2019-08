Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: Lüneburg ++ UPDATE ++ Vermisste Seniorin von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei lebend gefunden! ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - UPDATE - Vermisste Seniorin von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei lebend gefunden!

Wie berichtet, war eine 84-Jährige am Nachmittag des 05.08.19 von einem Spaziergang nicht in das Altenwohnheim in der Bernhard-Riemann-Straße zurückgekeht. Die Suche nach ihr begann gleich am Montagabend und setzte sich auch am Dienstag über mehrere Stunden fort. Erst die erneute, gründliche Suche von rund 40 Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei am Mittwochvormittag führte zum Erfolg. Die Polizeibeamten entdeckten die Seniorin, die südlich des MTV Sportplatzes in Lüneburg gestürzt und hilflos in einem Gebüsch gelegen hatte. Ein Rettungswagen brachte die 84-Jährige in ein Klinikum.

