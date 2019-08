POL-LG: ++ Pkw weggerollt ++ Weidezaungerät gestohlen ++ Update - Suchmaßnahme nach vermisster Seniorin dauern an - Wer hat Edelgard G. gesehen? ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Update - Suchmaßnahme nach vermisster Seniorin dauern an - Wer hat Edelgard G. gesehen?

Wie bereits berichtet ist seit dem Nachmittag des 05.08.19 ist eine 84-Jährige aus einem Altenwohnheim im Ortsteil Bockelsberg verschwunden. Die Seniorin war am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen, zum Abendessen jedoch nicht wieder zurückgekehrt. Von der Polizei wurden noch am gleichen Abend Suchmaßnahmen durchgeführt; die 84-Jährige blieb jedoch verschwunden. Am Morgen des 06.08.19 wurden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und ein Mantrailer angefordert. Noch immer suchen ca. 40 Polizeibeamte im Bereich Bockelsberg, Düvelsbrook und im Waldgebiet Tiergarten nach der Vermissten. Zusätzlich beteiligt sich die DLRG auf der Ilmenau an den Suchmaßnahmen. Die Seniorin ist schlank, ca. 160 cm groß, hat kurze, grau-weiße Haare, Brillenträgerin und ist mit einer schwarzen Jacke und beiger Hose bekleidet. Vermutlich hat sie eine weitere, beige Jacke dabei und Frau G. nutzt einen Rollator. Wer Frau G. gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Weidezaungerät gestohlen

Von einer Weide im Ortsteil Quickborn haben unbekannte Täter zwischen dem 04.08.19, 21.00 Uhr, und dem 05.08.19, 10.00 Uhr, ein Weidezaungerät, welches u.a. mit einem Solarpanel ausgestattet ist, entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Pkw weggerollt

Am 06.08.19, gegen 08.30 Uhr, rollte der Pkw Renault eines 68-Jährigen ohne einen Fahrer die Bahnhofstraße hinunter. Der Renault-Fahrer hatte seinen Pkw abgestellt, aber offenbar vergessen ihn gegen wegrollen zu sichern. Auf der abschüssigen Fahrbahn rollte der Renault bis zu einem Ampelmast einer Kreuzung und blieb nach Kollision mit dem Mast und einem weiteren Verkehrszeichen stehen. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

