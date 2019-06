Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in leerstehenden Schlachthof

Zwischen Dienstag, 11. Juni 2019, 17.00 Uhr und Donnerstag, 13. Juni 2019, 14.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen leerstehenden Schlachthof in der Straße Dingel ein. Im Inneren entwendeten sie überwiegend Buntmetall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Garrel - Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, geriet um 11.46 Uhr aus bislang unbekannte Ursache ein landwirtschaftlicher Anhänger in Brand. Ein 48-jähriger Garreler bemerkte während der Fahrt auf der Straße Zum Richtermoor zunächst eine Rauchentwicklung und anschließend Flammen auf seinem Anhänger. Er konnte diesen noch von seinem Traktor abkoppeln und abgesetzt abstellen. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel rückte unverzüglich mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, wurde um 16.10 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Garreler auf der Straße Zu den Auen kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, kam es um 07.10 Uhr auf der Lienersche Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw.Fahrer aus Lindern fuhr auf der Straße In den Riehen in Richtung der Lienersche Straße. An der Kreuzung übersah er eine 11-jährige Radfahrerin, die von rechts heranfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den das Mädchen leicht verletzt worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 12. Juni 2019, 19.30 Uhr und Donnerstag, 13. Juni 2019, 13.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen Kia Picanto, der auf einem Parkplatz eines Sportvereines an der Nußbaumallee geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, kam es zwischen 18.00 und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken einen dort geparkten Skoda Rapid und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen hellblauen Kleinwagen der Marke Volkswagen mit CLP-Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell