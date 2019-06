Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 13. Juni 2019, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, kam es auf der Essener Straße, im Bereich Hausstette, zu einer starken Straßenverschmutzung. Ein bislang unbekannter Lkw- bzw. Sattelzugfahrer kam auf der Landesstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und durchwühlte die Berme. Zudem wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Vechta fort. Zeugen, die Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

