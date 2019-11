Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Versuchter Einbruchdiebstahl in Lebensmittelmarkt

Surwold (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem versuchten Diebstahl in Surwold in der Schleuserstraße gekommen. Es wurde hier eine Zugangstür zu einem Lebensmittelmarkt gewaltsam geöffneten. Hinter der Tür befand sich allerdings nur ein Heizungsraum ohne Zugang zum eigentlichen Lebensmittelmarkt. Die Täter gelangten daher nicht weiter in das Gebäude und flüchteten vom Tatort ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Hümmling-Sögel unter der Rufnummer 05952-93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell