POL-SE: Norderstedt, Harksheide, Schleswig-Holstein-Straße / Drei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 07.12.18, ereignete sich in Norderstedt, Harksheide, ein Verkehrsunfall bei dem sich drei Personen schwer und eine leicht verletzten.

Ein 31-Jähriger aus Norderstedt befuhr mit seinem BMW die Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Hamburg. Nach eigenen Angaben geriet er gegen 17:45 Uhr wegen eines Sekundenschlafes in den Gegenverkehr und kollidiert dort frontal mit einer entgegenkommenden 49-Jährigen aus Norderstedt, die einen Nissan X-Trail fuhr. Die 49-Jährige erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Insassen in ihrem Fahrzeug werden ebenfalls schwer verletzt. Hierbei handelt es sich um eine 20-Jährige aus Hamburg und eine 22-Jährige aus Norderstedt. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der BMW wurde ebenso sichergestellt, wie der Führerschein des Unfallverursachers. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung liegt nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis 20:15 Uhr voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide leuchtete hierfür die Unfallstelle aus. Der Bauhof kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell