Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruchsversuch in der Bentheimer Straße

Nordhorn (ots)

In der Bentheimer Straße in Nordhorn ist es zu einem Einbruchsversuch in ein Firmengebäude gekommen. Es wurden an mehreren Fenstern des Gebäudes Hebelspuren festgestellt. Die Täter gelangten aber nicht in das Gebäude. Der Tatzeitraum ist nur grob zwischen Mitte Oktober bis zum 04. November eingrenzbar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-3090 entgegen.

