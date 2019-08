Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Papiercontainer brannten/ Fahrräder aus Keller gestohlen

Iserlohn/Letmathe (ots)

Am Schattweg in Letamathe brannte am Sonntag um 3.30 Uhr ein Papier-Container. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen, da Zeugen bereits eingegriffen hatten.

An der Kampstraße in Iserlohn brannte in der Nacht auf Montag ebenfalls ein Papiercontainer. Um 3.51 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zum Feuer ausrücken. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Iserlohn zu melden: 9199-0.

Zwischen Mittwochmittag und Samstagmorgen sind Unbekannte in Letmathe an der Hagener Straße in einen Fahrradkeller eingedrungen. Sie entwendeten zwei graue bzw. weiße Bikes.

