Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Tankstelle

Balve (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen versucht, in eine Tankstelle an der Neuenrader Straße einzubrechen. Als um 2.26 Uhr der Alarm auslöste, flüchteten der oder die Täter. Sie hatten allerdings erheblichen Sachschaden angerichtet, der auf rund 5000 Euro geschätzt wird. Die Polizei in Menden bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

