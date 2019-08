Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch/Brennende Jacke auf Spielplatz/Schlägerei/Autos beschädigt

Hemer (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Samstag An den Posten ein elektrisch gesteuertes Garagentor aufzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Ein Zeuge löschte am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr eine brennende Jacke auf dem Spielplatz an der Taunusstraße. Die Polizei stellte das Kleidungsstück sicher.

Auf dem Marktplatz gerieten Samstag, 5.20 Uhr, zwei Männer in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte. Ein 26-jähriger Mendener soll seinem 19-jährigen Kontrahenten (ebenfalls aus Menden) mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer wurde leicht verletzt. Den Streithahn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

An der Delyner Straße verschwanden in der Nacht auf Samstag (22-1 Uhr) gleich mehrere Embleme an geparkten PKW. An einem Seat hebelten die Unbekannten das vordere Emblem des Ibizas heraus. Das Hintere verblieb beschädigt vor Ort. Die Seitenscheibe beschmierten der oder die Täter mit einem Edding. Ebenfalls betroffen: Ein Audi A3, ein Mercedes A160 sowie ein Chevrolet Spark. Hier verschwanden jeweils die hinteren Embleme. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

