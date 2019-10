Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Venne

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch ein Seitenfenster gelangten Einbrecher am Freitag in ein Einfamilienhaus im Bereich Venne. Zunächst versuchten die unbekannten Täter im Zeitraum von 17.30 bis 19.50 Uhr ein rückwärtig gelegenes Küchenfenster aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang hebelten sie das Seitenfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte lediglich ein Mobiltelefon als Diebesgut angegeben werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

