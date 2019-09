PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 14.09.2019

Hofheim (ots)

1. Einbruch in einen Transporter, Kelkheim, Wiesenstraße, 14.09.2019, 02:40 Uhr

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Kelkheim bei einem Einbruch diverses Werkzeug aus einem Transporter entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug samt entwendetem Werkzeug in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere zu den Tätern und Fluchtfahrzeug, erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

2. Autofahrer unter Alkoholeinfluss, Hofheim, L3011 zwischen Hofheim und Hattersheim, 13.09.2019, 23:54 Uhr

Am späten Freitagabend fiel einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin in Hofheim ein Auto auf, welches mitten auf der Fahrbahn und ohne erkenntlichen Grund stehen blieb. Wenig später fuhr der Autofahrer in Richtung Hattersheim am Main weiter. Eine Polizeistreife konnte den 34-jährigen Autofahrer in Hofheim anhalten und kontrollieren. Bei dem Autofahrer konnten 2,49 Promille Alkohol im Atem festgestellt werden. Der Autofahrer wurde zur Polizeistation Hofheim gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

3. Weiterer Autofahrer unter Alkoholeinfluss, Bad Soden, Sandwiese, 13.09.2019, 20:20 Uhr

Am Freitagabend fiel einer Polizeistreife in Bad Soden ein Auto auf, welches deutliche Fahrauffälligkeiten aufzeigte. Das Auto wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 36-jährigen Fahrer Alkohol im Atem festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab das Ergebnis 1,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer wurde zur Polizeistation Eschborn gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

gefertigt Döbbel, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell