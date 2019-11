Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Issum (ots)

Am Freitag, 22.11.19, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Kerken die Issumer Straße in Richtung Issum. Im Kreisverkehr Issumer Straße / Hoerstgener Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Kerkener entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde aber in unmittelbarer Nähe durch die Beamten angetroffen. Der PKW wurde sichergstellt und dem augenscheinlich unter berauschenden Mitteln stehendem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

