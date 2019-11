POL-KLE: Kevelaer - Letztes Benefizkonzert der Kreispolizeibehörde Kleve

Kreispolizeibehörde Kleve

38 Jahre Benefizkonzerte der Polizei Kleve - 2020 ist Schluss!

"Ein letztes Mal..." lädt die Kreispolizeibehörde Kleve zum 'Neujahrskonzert der Polizei' in das Konzert- und Bühnenhaus nach Kevelaer ein. "Ein letztes Mal..." besteht Gelegenheit zum Besuch dieser über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannten Musikveranstaltung. Damit endet eine inzwischen 38jährige Tradition mit dem nächsten Konzert im Jahr 2020. Für die beiden kommenden und letzten Neujahrskonzerte der Kreispolizeibehörde Kleve, die abermals als Benefizkonzerte ausgerichtet werden, konnte das bekannte und beliebte Polizeiorchester Hamburg, unter der Leitung von Dr. Kristine H. Kresge, verpflichtet werden. Moderne Unterhaltungsmusik - Jazz, Klassik, Filmmusik und vieles mehr - das ist das Polizeiorchester Hamburg. Von maritimen Klängen bis zur traditionellen Blasmusik umfasst das Repertoire dieses Orchesters alles, was das "Ohr" begehrt. 1894 gegründet, hat sich das Polizeiorchester Hamburg zu einem professionellen, spritzigen Klangkörper entwickelt, den man sehr vielseitig einsetzen kann. Die Konzerte finden am Samstag, 11.01.2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 12.01.2020, 17.00 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer statt. Die Eintrittskarten sind ab Montag, 25.11.2019, für 15,- Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr der Stadt Kevelaer) beim Service - Center der Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, 02832-122-0, erhältlich. (SI)

