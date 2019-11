Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus LKW

Bargeld gestohlen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (21. November 2019) gegen 14:40 Uhr sahen zwei Zeugen, wie sich zwei unbekannte Täter an einem LKW zu schaffen machten, der in der Zufahrt eines Hauses an der Fröbelstraße stand. Als sie entdeckt wurden, rannten die beiden Unbekannten in Richtung Vernumer Straße und dann weiter nach links in Richtung Pariser Bahn. Offensichtlich hatten die beiden vorher die Beifahrerscheibe des LKW eingeschlagen und zwei Geldmappen samt Inhalt gestohlen. Die Zeugen beschreiben die beiden männlichen Personen wie folgt: Einer war ca. 175cm groß und bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Der zweite Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover, er hatte dunkle, kurzrasierte Haare. Hinweise zu den Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell