Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer greift nach dem Telefon während der Fahrt und verursacht einen Verkehrsunfall in Berg

Landau (ots)

Am 17.08.2019 fuhr um 18:54 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Transporter die L540 in Fahrtrichtung Frankreich. Kurz vor der Ortschaft Berg kam der Transporter vermeintlich grundlos von der Fahrbahn ab. Der Vorfall wurde durch Zeugen gemeldet, die Streife vor Ort konnte den Autofahrer feststellen und zum Grund des Unfalles befragen. Der Autofahrer berichtete nach dem Telefon gegriffen zu haben und deswegen von der Fahrbahn abgekommen zu sein. In der Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab zudem einen Wert von 2,54 Promille. Der Autofahrer hatte eine leichte Platzwunde am Kopf und musste ärztlich versorgt werden. Der Unfall wurde aufgenommen, der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet, welches nach Abschluss der Staatsanwaltschaft Landau vorgelegt wird. Wie durch ein Wunder wurden keine fremden Personen verletzt, es entstand nur geringer Sachschaden.

