Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sommertag Technofestival in Neuburg

Neuburg (ots)

Am 17.08.2019 fand am Nachmittag und in den Abendstunden ein Musikfestival am Epple See in Neuburg statt. Die angemeldete Veranstaltung war nach Auskunft des Veranstalters mit mehreren hundert Musikfans gut besucht. Lediglich das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite, es regnete ab und an. Aus polizeilicher Sicht handelte es sich um eine friedliche Veranstaltung, es kam lediglich zu 2 kleinen Einsätzen in diesem Zusammenhang.

