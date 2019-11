Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Wohnräumen: zwei Tatverdächtige beschrieben 31028 Gronau/Leine, Steintorstraße; 28.11.2019 (Donnerstag), 12.15 - 12.45 Uhr

Hildesheim (ots)

GRONAU (leo) Am Donnerstag, wahrscheinlich schon gegen Mittag, wurden aus den Wohnräumen über einer Gaststätte in Gronau ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie eine Kellnerbörse entwendet. Der Diebstahl wurde von den Geschädigten am späten Nachmittag bemerkt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Wahrscheinlich hatten sich die Täter in das Haus eingeschlichen, während gegen Mittag Waren für die Gaststätte angeliefert wurden. Später erinnerte sich der Geschädigte, dass ihm im Hausflur ein junges Pärchen begegnet war, das ihn nach einem Zimmer fragte. Er schickte die beiden um das Gebäude herum zum Haupteingang am Steintor. Dort kamen sie jedoch nicht an. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Beide waren ca. 18 - 20 Jahre alt und gepflegt gekleidet. Nach Angaben des Zeugen könnten sie Geschwister sein. Der Mann war ca. 170 cm groß, schlank und sportlich, mit kurzen, dunklen Haaren . Er war mit einem rot/blauen Basecap, dunklem Pullover, Bluejeans und Turnschuhen bekleidet. Die Frau war kleiner, ca. 160 cm groß. Sie hatte lange, dunkle Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Sie trug einen weißen Pullover, dunkle Jeans und Turnschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die oben beschriebenen Personen oder verdächtige Kraftfahrzeuge geben können, sich bei der Polizei in Elze oder Gronau zu melden (Tel. 05068/9303-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell