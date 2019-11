Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ehemaliges Freibad

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der Nacht vom 26.11. zum 27.11.2019 kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände des ehemaligen Freibades in der Straße Am Müggelsee in Hildesheim.

Die Tatzeit lag den Ermittlungen zufolge zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr. Betroffen waren das ehemalige Kassenhäuschen sowie darin angrenzende Räumlichkeiten.

Zugang in das Kassenhäuschen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster. Im Inneren wurden die Räume und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde ein einstelliger Geldbetrag.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

