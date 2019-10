Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin in Ganderkesee +++ Zeugen werden gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28.10.2019, 06:55 Uhr befuhr eine 48-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Pedelec den kombinierten Geh- und Fahrradweg der Adelheider Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Beim Passieren des Einmündungsbereiches Schlutterweg stellte sie einen hellen Kastenwagen fest, der im Einmündungsbereich hielt und vermutlich vom Schlutterweg nach links auf die Adelheider Straße einbiegen wollte. Als sie sich mit ihrem Pedelec auf Höhe des Kastenwagens befunden habe, habe plötzlich ein Pkw, vermutlich ein Kleinwagen in dunkler Farbe, den Einmündungsbereich direkt passiert und sei nach rechts auf die Adelheider Straße eingefahren. Der Fahrzeugführer habe vermutlich die auf dem Fahrradweg befindliche Pedelec-Fahrerin übersehen, so dass er ihr die Vorfahrt nahm.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die 48-Jährige direkt eine Vollbremsung durchgeführt, wodurch sie mit ihrem Pedelec gestürzt sei. Sie habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Zudem sei Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an ihrem Pedelec entstanden. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und ihrem Pedelec sei es nicht gekommen. Der Pkw-Fahrer setzte direkt seine Fahrt fort. Der Fahrzeugführer des hellen Kastenwagens leistete vor Ort erste Hilfe. Die Personalien des Kleinwagenfahrers sind aktuell unbekannt.

Der Fahrzeugführer des Kastenwagens, sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie Angaben zum flüchtigen dunkelfarbenen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Rufnummer 04222/9446115 in Verbindung zu setzen.

