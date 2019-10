Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen zu Erdarbeiten in der Heidloge in Wildeshausen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Die Heidloge ist in ihrer Verlängerung ein unbefestigter Fuß- und Radweg, der auf die Goldenstedter Straße führt. Hier kam es im Frühjahr zu Erdarbeiten an der Böschung, wodurch nun die Wurzeln der Bäume frei liegen. Um den Bestand der Bäume zu erhalten, muss die Stadt Wildeshausen nun weitere Erdarbeiten leisten. Wer kann Hinweise darauf geben, durch welche Firma im Frühjahr diese Erdarbeiten durchgeführt wurden. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen, Fachbereich Umwelt, Tel. 04431-941172

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell