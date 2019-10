Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Imbiss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zwischen Samstag, 26.10.2019, 22:30 Uhr, und Sonntag, 27.10.2019, 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Atenser Allee in Nordenham ein. Im Innenraum wurden Gerätschaften aufgebrochen. Die Ermittlungen zum Diebesgut und zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit relevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell