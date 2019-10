Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B212 in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake wurde ein 18-jähriger Mann am Montag, 28. Oktober 2019, 07:50 Uhr, leicht verletzt.

Der junge Mann aus Varel befuhr mit einem Motorrad die B212 von Nordenham in Richtung Brake. In Höhe Golzwarderwurp überholte er unter Nutzung des Überholfahrstreifens einen Lkw und scherte danach wieder ein. Weil eine Ampelanlage auf Rot sprang mussten vorausfahrende Fahrzeuge abbremsen. Auf die Bremsmanöver konnte der Motorradfahrer nicht mehr reagieren und fuhr auf das Heck eines vorausfahrenden VW eines 20-Jährigen aus dem Landkreis Stade auf.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige mit seinem Motorrad auf die Seite und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Schäden am Motorrad wurden auf 5.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen musste mit der Bergung beauftragt werden. Weitere 2.000 Euro Schaden entstanden am Pkw. Nach dem Unfall musste die B212 in Richtung Brake gesperrt werden. Bis 09 Uhr kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Einsatzkräfte zeigten sich von den Ersthelfern begeistert, die sich vorbildlich um den Verletzten kümmerten.

