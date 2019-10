Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Diebstähle aus Tanzschule +++ Diebstahl aus Küche

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am 26.10.2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, wird in den Räumlichkeiten der einer Tanzschule in der Bahnhofstraße 6 in 26954 Nordenham eine Tanzveranstaltung für die Schüler veranstaltet. Während sich die Gäste und Veranstalter im Saal befinden, ist die Garderobe unbeobachtet. Vermutlich mehrere unbekannte Täter beteten die Räumlichkeiten der Tanzschule, welche frei zugänglich war und begeben sich zur Garderobe. Von dieser werden diverse Rucksäcke und Taschen samt Inhalt entwendet. Zwei vor dem Gebäude stehende Fahrräder werden ebenfalls entwendet, womit sich die Täter vermutlich in unbekannte Richtung von der Tanzschule entfernt haben.

Derzeit liegen gibt es keine Hinweise zur Täterschaft. Durch den Diebstahl ist voraussichtlich ein Schaden in Höhe von ca. 450 Euro entstanden.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Diebstahl aus Küche

Nordenham. Am 26.10.2019, gegen 18:30 Uhr, betritt die Hausbewohnerin ihre Küche im Wohnhaus der Viktoriastraße, Höhe Midgardstraße, in 26954 Nordenham. Hierbei überrascht sie offenbar eine ihr unbekannte männliche Person, welche fluchtartig das Haus verlässt und sich mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof entfernt. Zuvor hat der Täter jedoch das Portemonnaie der Geschädigten entwendet. Die männliche Person habe auffällig dünne Beine, sei ca. 180 cm groß und habe dunkle Bekleidung sowie eine orangefarbene Kapuze getragen.

Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

