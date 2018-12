BPOL-FL: Kontrollen am Bahnhof: Gesuchter rumänischer Dieb und mutmaßlicher afghanischer Brandstifter in Haft

Flensburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im grenzüberschreitenden Bus aus Schweden einen Mann am Flensburger Bahnhof. Dieser wies sich mit rumänischen Dokumenten aus, jedoch stellten die Beamten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, das gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vorlag. Er wurde wegen Diebstahls gesucht und war offensichtlich untergetaucht. Der Mann wurde verhaftet und in die JVA eingeliefert.

Sonntagmorgen wurde im Flensburger Bahnhof ein junger Mann kontrolliert. Dieser war ausweislos und wurde zwecks Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Die Bundespolizisten stellten fest, dass gegen den 19-jährigen Afghanen ein U-Haftbefehl vorlag. Er wird verdächtigt eine schwere Brandstiftung begangen zu haben. Der Afghane wurde nach richterlicher Vorführung ins Flensburger Gefängnis verbracht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell