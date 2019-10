Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Fahren trotz bestehendem Fahrverbot +++ Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein +++ Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Fahren trotz bestehendem Fahrverbot Am Samstag, 26. Oktober 2019, gegen 13:15 Uhr, wird durch die Polizei Wildeshausen der PKW eines 38-Jährigen aus Delmenhorst in der Sögestraße kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers konnte festgestellt werden, dass er über ein bestehendes Fahrverbot verfügt. Dem Fahrzeugführer ist die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Am Samstag, 26. Oktober 2019, gegen 16:55 Uhr, wird durch die Polizei Wildeshausen in der Hermann-Ehlers-Straße der PKW eines 46-jährigen Fahrzeugführers aus Delmenhorst kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eines Wert von 0,94 Promille. Auf den Fahrzeugführer kommt neben einem Strafverfahren noch ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu.

Trunkenheit im Verkehr Am Sonntagmorgen, 27. Oktober 2019, konnte die Polizei Wildeshausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am kleinen Esch" bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Goldenstedt eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem Fahrzeugführer ist eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

