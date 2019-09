Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht in Rotthausen-Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochvormittag, 11. September 2019, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Fahrradfahrer auf der Steeler Straße, als plötzlich ein schwarzer Opel in Höhe der Hausnummer 151 aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Nur durch ein Ausweichmanöver des 30-jährigen Esseners kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw. Dabei geriet der Fahrradfahrer vom Fahrradweg auf die Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Zu einem Sturz kam es nicht, aber er verletzte sich am Fuß. Der Fahrer des Opels setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer des schwarzen Opels sich zur Aufklärung des Unfallgeschehens zu melden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Pkw und/oder Fahrzeugführer(in) machen können, wählen die Rufnummern 0209/365-6251 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

