Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen nahm am Dienstagabend, 10. September, gegen 19.10 Uhr, einen alkoholisierten 33-Jährigen aus Litauen auf einem Autobahnparkplatz in Resse fest. Der Mann hatte zuvor in der Raststätte randaliert und Gäste angepöbelt beziehungsweise beleidigt. Bei der Überprüfung des Randalierers stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Potsdam wegen Körperverletzung und wegen Diebstahls bestand. Er wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht.

