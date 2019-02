Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Anwohner verständigten am frühen Sonntag die Beamten des Polizeireviers Kehl, um mehrere beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Rheinstraße und Ziegelstraße zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an drei geparkten Autos die Außenspiegel durch Tritte beschädigt. An sechs weiteren Fahrzeugen waren die Spiegel umgeklappt, ohne dass daran nach derzeitigen Feststellungen Schäden entstanden sind. Zeugenangaben zufolge soll sich gegen 2 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in diesem Bereich aufgehalten haben. Eine der als zwischen 13 und 16 Jahre alt beschriebenen Personen, soll blonde Haare haben. Er soll eine blaue Jacke getragen und ein schwarzes Mountainbike bei sich gehabt haben. Ob die gegen 2 Uhr gesichteten Jugendlichen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden an den drei beschädigten Karossen beziffert sich auf insgesamt rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau erbeten.

/ma

