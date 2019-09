Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwochmorgen, 10. bis 11. September 2019, im Zeitraum von circa 0.18 Uhr bis 7 Uhr, wurden in vier Ortsteilen Gelsenkirchens mehrere Fahrzeuge von Unbekannten aufgebrochen. Die Diebstähle aus den Pkw fanden im Bereich Bismarck an der Erdbrüggenstraße, Bismarckstraße und am Ahlmannshof statt. Tatörtlichkeit in Bulmke-Hüllen und Schalke sind die Raabestraße und die Grenzstraße. Außerdem der Rastplatz "Resser Mark". Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8210 (KK22) oder -8240 (Kriminalwache).

