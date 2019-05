Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baumarkt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 18:15 Uhr und Montag, 27. Mai 2019, 06:30 Uhr in einen Baumarkt in der Annenheider Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Sie entfernten zunächst ein Fenstergitter und schlugen dann die Fensterscheibe ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221 - 1559115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (616649).

