Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kennzeichendiebstahl im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter hat das Kennzeichenpaar eines Pkw in der Bremer Straße, auf Höhe des dortigen Einzelhandels entwendet. Der Besitzer des Pkw, ein 27-jähriger Delmenhorster, hat seinen grauen Ford Ka am Mittwoch, den 22. Mai 2019, auf dem Parkplatz abgestellt und am Sonntag, den 26. Mai 2019, das Fehlen des vorderen und hinteren Kennzeichens bemerkt.

Wer Hinweise zum Täter / zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (613871).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell