Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Flucht

Hamm-Westen (ots)

Am Donnerstag, 19. September, gegen 13.25 Uhr, kam es auf der Ackerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, wobei eine 17-jährige Mofafahrerin schwer verletzt wurde. Ein beiger Pkw befuhr die Ackerstraße in südliche Richtung und touchierte die 17-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad circa 20 Meter vor der Einmündung Ackerstraße / Wilhelmstraße, in Gegenrichtung, stand. Durch den Zusammenstoß kam die Hammerin zu Fall, verletzte sich und wurde mittels Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der unfallverursachende Pkw flüchtete über die Ackerstraße in südliche Richtung. Gesucht wird nun ein beiges Fahrzeug unbekannter Bauart. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (mw)

