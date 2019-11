Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Kiosk

Hildesheim (ots)

(OH) Am 28.11.2019 kam es kurz vor Mitternacht zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Einumer Straße. Dazu öffnete der Täter gewaltsam eine Tür und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum des Kioskes. Aus dem Kiosk wurden Tabakwaren entwendet. Zeugen, denen in Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121-939115

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell