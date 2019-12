Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen

Schwaförden - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schwaförden wurde am gestrigen Abend gegen 18.40 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt.

Der 20-Jährige, aus der Samtgemeinde Schwaförden, befuhr mit seinem Pkw VW-Golf die Hauptstraße (L 202) von Sulingen in Richtung Schwaförden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegen kommenden Pkw Opel-Astra einer 30-jährigen Fahrerin. Nach der Kollision wurde der Pkw der 30-Jährigen in den Straßengraben geschleudert.

Die alarmierte Feuerwehr befreite beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen. Der 20-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hier starb er wenige Stunden nach dem Unfall an seinen schweren Verletzungen. Die 30-Jährige wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und noch am Unfallort erste Spuren gesichert. Der gesamte Schaden wir auf mindestens 15000 Euro beziffert.

