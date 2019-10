Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw bremst Lkw aus - Unfallverursacher flüchtig - #polsiwi

Am Dienstag, 29.10.2019, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit einem Sattelzug auf der HTS von Eiserfeld in Richtung Kreuztal. In Höhe der Anschlussstelle Rinsenau wollte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem dunklen Kombi mit SI-Kennzeichen auf die HTS auffahren. Beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn scherte der Pkw nur knapp vor dem Sattelzug ein. Der Sattelzugfahrer musste stark abbremsen. Im weiteren Verlauf bremste der Pkw immer mal wieder ab, so dass der Sattelzugfahrer in Höhe der Ausfahrt Siegerlandhalle ausweichen musste. Dabei fuhr er gegen die Warnbaken einer Baustelle und beschädigte sein Fahrzeug. Gesamtsachschaden circa 1500,- Euro. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Kreuztal. Hinweise zu dem Fahrzeuge bitte an das Verkehrskommissariat in Siegen unter 0271/7099-0.

