Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt - 16.000,- Euro Sachschaden - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Dienstag, 29.10.2019, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Lotus auf der B62 in Richtung Netphen. Im Kreisel der Kronprinzenstraße geriet er bei der Ausfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mercedes Vito eines 37-Jährigen. Der 37-Jährige verletzte sich leicht. Der Pkw des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Gesamtsachschaden 16.000,- Euro.

