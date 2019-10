Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dahn (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines Ford Fiesta bog am Mittwoch gegen 07.30 von der Straße "Im Gerstel" nach rechts in die Pirmasenser Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 52-jährigen Toyota-Fahrerin, die auf der Pirmasenser Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Ortsausgang fuhr. Es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch der Toyota nach rechts gegen eine Grundstücksmauer gedrückt wurde. Die Fahrerin des Toyota zog sich durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte ca. 9.000 Euro betragen.

