Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Roller unter Betäubungsmitteeinfluss gefahren

Pirmasens (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11:42 Uhr wurde ein 57-Jähriger Rollerfahrer in der Winzler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle fiel den eingesetzten Polizisten auf, dass der Roller-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein durch den 57-Jährigen durchgeführten Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Daraufhin wurde dem Betroffenen auf der Dienststelle in Pirmasens eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde gegen den 57-Jährigen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

