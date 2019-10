Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Handtasche

Zweibrücken (ots)

Am 21.10.2019 zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr wurde eine 38-jährige Frau in einem Kleidergeschäft in der Hauptstraße 25 -27 (Fußgängerzone) bestohlen. Aus ihrer Handtasche, die sie an ihren Kinderwagen gehängt und nicht permanent im Blick hatte, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse mit einem zweistelligen Eurobetrag und persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken per Tel. 06332/976-200 oder E-Mail (pizweibruecken@polizei.lp.de)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell