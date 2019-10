Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau verletzt und weggefahren

Hermersberg (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag ist es in Hermersberg zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dunkler Kleinwagen befuhr die Hauptstraße aus Richtung Weselberg kommend in Fahrtrichtung Steinalben. Eine Frau die zuvor aus der Apotheke gekommen war und die Hauptstraße nun auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig entlanglief, wurde am Arm von dem Kleinwagen erfasst. Die Frau konnte sich zum Glück noch an einem Geländer festhalten, bevor sie auf die Straße stürzte. Der Kleinwagen fuhr anschließend davon ohne sich um die Frau zu kümmern. Diese erlitt eine starke Prellung am Oberarm und ein Hämatom. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder gegen 18:30 Uhr in der Hauptstraße einen dunklen Kleinwagen beobachtet haben, dessen Fahrer laute Musik hörte, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

