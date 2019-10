Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.10 2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Drogeneinfluß Ein 32-jähriger Mann aus Lemförde befuhr am gestrigen Samstag, 05.10.2019, gegen 14.20 Uhr, mit seinem PKW die Espohlstraße in Lemförde. Hier wurde er angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubunhgsmitteln stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall Zu neinem Vekrhszunfall kam es am Samstag, 05.10.2019, gegen 17.55 Uhr in Drebber auf der Hauptstraße in Hlöhe Hausnummer 65. Hier beabsichtigte eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus Drebber von der Hauptstraße auf ihr Grundstück in Höhe der Hausnummer 36 nach links auf dieses abzubiegen. Dies übersah eine 32-jährige Frau Twistringen zu spät und hatte bereits zum überholen angesetzt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Frau aus Drebber leicht verletzt wurde.

PK Sulingen

PK Syake

PK Weyhe

Diebstahl von Kompletträdern in Stuhr-Moordeich Durch bislang unbekannten Täter wurden in der Tatzeit vom 04.10.2019 22:30 Uhr - 05.10.2019 08:20 Uhr die vier Kompletträder an einem in der Allensteiner Straße geparkten Pkw entwendet. Der Eigentümer fand seinen Pkw am nächsten Morgen auf Pflastersteinen aufgebockt vor. Zeugen die in der Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Stuhr-Brinkum Am 05.10.2019 gegen 23:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Ford-Fahrer in der Bremer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei diesem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Diepholz

