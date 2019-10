Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 03.10.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren mit einem nicht versicherten Fahrzeug Am gestrigen Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, wurde in Diepholz auf der Flöthestraße ein PKW festgestellt, welcher nicht mehr ordnungsgemäß versichert war. Gegen den 20-jährigen Fahrer aus Lohne sowie den neben ihm sitzenden 54-jährigen Halter des Fahrzeuges wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluß Gegen einen 17-jährigen jungen Mann aus Stemwwede wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dieser war am heutigen Morgen gegen 02.15 Uhr der Polizei aufgefallen, als er mit seinem Kleinkraftrad in Wagenfeld auf der Mindener Straße unterwegs. Nach einem positiv durchgeführten Atemalkoholtest wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit Sachschaden / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ort: 27232 Sulingen, Feldblumenweg 4 Zeit: Die., 01.10.2019, 13:30 bis Mi., 02.10.2019, 14:30 Uhr

Bislang unbekannter Fahrzeugführer mit nicht bekanntem Kraftfahrzeug soll im genannten Tatzeitraum den Feldblumenweg in Richtung Sonnen- blumenweg befahren haben und aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierbei wurde ein geparkter Pkw (VW-Passat in blau) touchiert und beschädigt. Obwohl Fremdschaden entstanden war, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (tel. 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ort: 27232 Sulingen, Lange Straße 31B (Parkplatz hinter dem Blumengeschäft) Zeit: Mi., 02.10.2019, 14:30 bis 16:00 Uhr

Bislang unbekannte Person beschädigte im genannten Tatzeitraum -möglichweise beim Öffnen einer Fahrzeugtür- einen auf einem Parkplatz geparkten Pkw (VW-Tiguan in schwarz). Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (tel. 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

Zeugen gesucht! Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch kam es tagsüber in einem Stuhrer Wohngebiet nahe des Biotops zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und entwendeten mehrere, sehr hochwertige Schmuckstücke. Hinweise, die zur Täterergreifung führen, nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 0421/80660 entgegen.

Höhe Diebesgut: ca. 100.000 Euro

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

