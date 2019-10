Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei Syke sucht Geschädigte eines Unfalles - Jägerzaun in Bassum beschädigt und geflüchtet - Einbruch in Supermarkt in Diepholz ---

Diepholz

Bassum - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 01.10.2019, gegen 07:40 Uhr, übersah eine 53-jährige Bassumerin mit ihrem Kleinbus beim Abbiegen von der Straße "Am Sportplatz" auf die L 333, eine 61-jährige Bassumerin, welche die Bassumer Straße in Fahrtrichtung Syke befuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Syke - Polizei sucht Geschädigten nach Unfall

Am 30.09.2019, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, hat eine 75-jährige Sykerin beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Schloßweide in Syke einen dunklen Pkw beschädigt. Nach eigenen Angaben hätte die Sykerin eine Stunde auf dem Parkplatz gewartet und sei dann weggefahren. Den Verkehrsunfall meldet die Sykerin einen Tag später, konnte allerdings nur wenige Angaben zu dem beschädigten Pkw machen. Wer am 30.09.2019, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Schloßweide" abgestellt und nun einen Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer 04242/9690 mit der Polizei in Syke in Verbindung setzen. Auch Zeugen zu diesem Verkehrsunfall mögen sich bitte bei der Polizei in Syke melden.

Bassum - Unfall

Am 01.10.2019, gegen 10:10 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus Twistringen mit einem Chevrolet Spark die Sudwalder Straße in Fahrtrichtung Neubruchhausen. In einer S-Kurve verlor die Twistringerin auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Twistringerin leicht verletzt.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am 01.10.2019, gegen 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Wenden oder Vorbeifahren einen Jägerzaun auf einer Länge von ca. 10 Metern. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, Am Petermoor 9 in Bassum. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04241/802910 mit der Polizei in Bassum in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Einbruch

In der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis 04.15 Uhr in der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter auf das Dach eines Supermarktes in der Thüringer Straße geklettert. Sie stiegen durch das Dach in den Supermarkt ein und entwendeten u.a. Zigaretten. Über weiteres Diebesgut und den Schaden liegen noch keine näheren Angaben vor.

Weyhe - Unfall

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Bremer Straße (ALDI) in Erichshof wurden gestern gegen 16.25 Uhr zwei Jugendliche leicht verletzt. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW-Golf wollte vorwärts aus einer Parklücke ausparken. Er übersah dabei das Kleinkraftrad eines 15-jährigen Weyhers, der den Parkplatz befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige und verletzte sich leicht. Auch der 15-jährige Sozius auf dem Kleinkraftrad verletzte sich leicht bei dem Unfall.

